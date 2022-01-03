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Doğuda 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

03.01.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuda 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, özellikle Muş ve Bitlis'te yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzey yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 5, Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede, eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bitlis Hakkari Muş Van

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