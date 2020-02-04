Doğu'da 4 ilde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN(AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, kardan dolayı 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Geçen haftadan bu yana kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, kalan yolların açılması için çaba gösteriyor.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karları da kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

- Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kentte kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 302'sini açtıklarını söyledi.

Kapalı 9 köy yolunun açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Rençber, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

Üçevler bölgesinde yürütülen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı bölgede zorlu bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek "Bölgede çığ tehlikesi var. Devletin bize verdiği imkanlar doğrultusunda yoğun şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için mücadele ediyoruz." dedi.