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Doğu'da 4 ilde kar nedeniyle 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

05.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da 4 ilde kar nedeniyle 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de kar yağışı dolayısıyla 75 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinde dün gece etkili olan kar ve tipi özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı 10 köy ve 6 mezra yolu kar nedeniyle kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Sivrice ilçesinde 3 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden ilçelerden Pervari'de 19 köy ve 5 mezra, Eruh'ta 14 ve Şirvan'da 11 köy yolu kapandı.

Bingöl'de de merkeze bağlı 1, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 2, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 1 köy yolu kapalı bulunuyor.

Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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