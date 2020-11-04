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Doğu’da 4 ilde sağanak yağış

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.11.2020 09:34 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır’da sağanak yağış etkili oluyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da 4 ilde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır’da sağanak yağış etkili oluyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde hava parçalı, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’da 3, Kars ve Ağrı’da 2, Iğdır’da 8, Erzincan’da 7, Ardahan’da 0 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 15, Iğdır’da 17, Erzurum’da 10, Kars’ta 12, Ağrı’da 16, Ardahan’da 13 derece.

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