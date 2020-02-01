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Doğu'da 5 ilde kar yağışı bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 01.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Doğu'da 5 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Kars, Ağrı ile Ardahan'da 6 ve Erzurum'da 7 derece ölçülürken Iğdır'da ise sıfır derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 3, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Kars ile Erzurum'da 3 ve Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölge'de kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Kars'ta 20, Erzurum'da 11, Ardahan'da 7, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 1, kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de 61, Palandöken'de 55 ve Ergan'da 36 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde özellikle gece ve sabah buzlanma ile don olayının beklendiğini kaydeden Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Ağrı Ardahan erzincan Erzurum Iğdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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