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Doğuda çiftçilerin karlı dağlar arasındaki mesaisi başladı

KARS HABERLERİ  | 14.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek kentlerinden Kars'ta, çiftçiler karlı dağlar arasındaki tarlalarını ekmek için büyük çaba harcıyor - TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Sorumlusu Adem Ertaş: - "Karla kaplı Ağrı Dağı ve Yağlıca Dağı arasındaki tarım alanlarında ekim dönemi başladı. Bizim bölgedeki tarım, hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılır" - Çiftçi Cemalettin Öztürk: - "Arpa, yulaf, buğday, korunga ekimi yapıyoruz. En erken ekimler burada başlar, topraklarımız oldukça verimli"

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin yüksek yerleşim birimlerinden olup kış mevsiminin en uzun yaşandığı kentlerden biri olan Kars'ta, çiftçiler tohumlarını karlı dağlar arasındaki topraklarıyla buluşturmaya başladı.

Kentte tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, 2 bin-2 bin 300 rakımlı ekin alanlarında arpa, buğday, korunga ve fiğ ekiyor.

Bu yıl havaların erken ısınmasıyla tarım arazilerini sürmeye başlayan çiftçiler, karlı dağlar arasındaki tarlalarını ekmenin heyecanını yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan ve büyük çaba harcayarak tarlalarını süren çiftçiler, tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney bölgelerinde arazilerin ekilmeye başlandığını söyledi.

Ertaş, "Karla kaplı Ağrı Dağı ve Yağlıca Dağı arasındaki tarım alanlarında ekim dönemi başladı. Bizim bölgedeki tarım, hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılır. Bu bölgede yonca, korunga, fiğ, yem bitkileri gibi ürünler yetiştirilmekte." dedi.

Ertaş, çetin geçen bir kışı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Kars bölgesinde mart, nisan aylarında ekin yapılmakta. Hasat dönemi de temmuz ayında başlar. Bu sene çok sert bir kış geçirdik, geçen sene kurak bir sezondu ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri bundan olumsuz etkilendi. Bundan dolayı besicilerimiz hayvanlarını ucuz fiyata satmak zorunda kaldı. Çiftçilerimiz, besicilerimiz çok fedakarlık yapmaktadır." diye konuştu.

Çiftçilerin desteklenmesini isteyen Ertaş, "Çiftçilerimize sahip çıkalım ki üretimlerine devam etsinler. Koronavirüs salgını her tarafı olumsuz etkiledi, iş yerleri, dükkanlar kapalı ama çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Onlar ürettiği için biz evlerimizde rahat oturuyoruz, desteklerin yükseltilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde çiftçilik yapan Cemalettin Öztürk ise "Ekinlerimizi ekmeye başladık, buradaki arazilerimizde ekimi bitirmek üzereyiz, dağlık yerler kaldı. Arpa, yulaf, buğday, korunga ekimi yapıyoruz. En erken ekimler burada başlar, topraklarımız oldukça verimli" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ekin Kars Tarım tarla

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