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Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

07.11.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis beklenen belgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek.

Bölge genelinde rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 1, Kars'ta 3 ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 21, Erzincan'da 18, Iğdır'da 17, Ağrı'da 15, Kars ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda park halindeki araçlar kırağı ile kaplandı, bazı ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.

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