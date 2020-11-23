Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 0; sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 9, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

- Kars'ta göletler buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta, küçük su göletleri buz tuttu.