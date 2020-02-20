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Doğu’da en düşük sıcaklık Erzincan’da ölçüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kar yağışının ardından soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 13 derece ölçüldü.Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında13 derece ile Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kaydedildi.

Doğu’da en düşük sıcaklık Erzincan’da ölçüldü

Kar yağışının ardından soğuk havaların etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 13 derece ölçüldü.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında13 derece ile Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, Iğdır çevresinin akşam ilk saatlere kadar yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da eksi 4, Ağrı’da eksi 6, Ardahan’da eksi 7, Kars’ta eksi 7, Erzurum’da eksi 7, Iğdır’da 3 derece ölçüldü.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzincan Refahiye ilçesinde sıfırın altında 13, Erzincan Sakaltutan Geçidi’nde 10, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde 9,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 10 derece oldu.
Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 72, Kars Sarıkamış’ta 65, Erzincan Ergan’da 64 santimetre ölçüldü.

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Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Saglık Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
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