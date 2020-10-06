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Doğu’da en düşük sıcaklık Refahiye’de en yüksek sıcaklık Kemaliye’de ölçüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eksi 2,5 derece en yüksek sıcaklık ise Kemaliye’de 26,3 derece olarak kaydedildi.Meteoroloji 12.

Doğu’da en düşük sıcaklık Refahiye’de en yüksek sıcaklık Kemaliye’de ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eksi 2,5 derece en yüksek sıcaklık ise Kemaliye’de 26,3 derece olarak kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu öğlen saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri; Erzincan’da 24, Iğdır ve Ağrı’da 18, Erzurum’da 16, Kars ve Ardahan’da 14 derece olması öngörülüyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eksi 2,5 derece, Erzurum Tekman Hacıömer köyünde eksi 1,5 derece ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezinde eksi 1,4 derece olarak kaydedildi.

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