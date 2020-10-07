Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Erzurum'da 1, Ardahan ve Kars'ta 0, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 22, Iğdır'da 19, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13 derece olması bekleniyor.

