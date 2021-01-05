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Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da en düşük sıcaklık Ardahan’da ölçüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.01.2021 11:00 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık 9,8 dereceyle Erzincan’da, en düşük sıcaklık eksi 25,9 dereceyle Ardahan Göle’de kaydedildi.Meteoroloji 12.

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da en düşük sıcaklık Ardahan’da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık 9,8 dereceyle Erzincan’da, en düşük sıcaklık eksi 25,9 dereceyle Ardahan Göle’de kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgedeki il merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum’da 11, Kars ve Ağrı’da 19, Iğdır’da 8, Erzincan’da 3 ve Ardahan’da 15 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzurum’da 2, Kars’ta eksi 3, Ağrı’da sıfır, Iğdır’da eksi 4, Erzincan’da 10, Ardahan’da eksi 5 derece olması öngörülüyor.
Kayak Merkezlerindeki kar kalınlıkları ise; Palandöken’de 41, Konaklı’da 35, Sarıkamış’ta 33 santimetre oldu.

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