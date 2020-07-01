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Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de ölçüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 34 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji 12.

Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 34 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice esecek.
Bölgede en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri Erzincan’ın Kemaliye ilçesi 34 dereceyle olurken diğer illerde gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzurum, Ardahan ve Ağrı’da 22, Kars’ta 21, Iğdır’da 27, Erzincan’da 29 derece olması öngörülüyor.

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