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Doğu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

08.10.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfırın altında 2, Erzurum ve Kars'ta 0, Iğdır ve Erzincan'da 5, Ağrı'da 7, Tunceli'de ise 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Erzincan'da 22, Ağrı'da 19, Iğdır'da 18, Erzurum'da 16, Kars ve Ardahan'da 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

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