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Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü

ERZURUM HABERLERİ  | 08.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 25, Iğdır'da 22, Erzurum'da 18, Ağrı'da 17, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması bekleniyor.

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