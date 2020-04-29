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Doğu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’ı dün etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Tunceli’de 7, Erzincan ve Erzurum’da 2, Ağrı’da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 3 ve Kars’ta 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan’da 20, Tunceli’de 22, Iğdır’da 18, Kars ve Ağrı’da 15, Ardahan ve Erzurum’da 14 derece olması öngörülüyor.
Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı 4,2 dereceyle Ardahan Damal’da, en yüksek hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri ise 22, 9 dereceyle Erzincan Kemah oldu.

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