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Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Meteoroloji 12.

Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum ile Erzincan’ın güney ilçeleri hariç bölge geneli öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgârın değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içerisinde hava sıcaklığı; Erzincan’da 30, Iğdır’da 35, Erzurum’da 25, Kars’ta 24, Ağrı’da 29 ve Ardahan’da 23 derece olması öngörülüyor.

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