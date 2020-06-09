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Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge illerinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 32, Iğdır’da 33, Erzurum ve Kars’ta 27, Ağrı’da 28, Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.

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Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
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