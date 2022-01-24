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Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürecek

24.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden, bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski uyarısında bulunuldu

Kar yağışı ve tipinin bir süredir aralıklarla etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Bölgedeki yağışların öğle saatlerinden akşama kadar Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek bölgede rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde görülecek fırtınanın saatteki hızı yer yer 40 ila 70 kilometreye ulaşacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ağrı'da 13, Iğdır'da 9, Ardahan'da 8, Erzurum ve Tunceli'de 5, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Iğdır'da 1, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı ve Erzurum'da 3, Ardahan'da 5, Kars'ta 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

- Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Kars Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.

Kaldırım ve yollarda biriken kar ile buzları temizleyen ekipler, araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda da tuzlama çalışması yaptı.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, dere ve nehirlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

- Tunceli

Tunceli'de dünden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı kent merkezinde, mahalle ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar üzerleri karla kaplı araçlarının yanı sıra ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmasına devam ediyor.

- Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tuzluca ilçesinin dağ köylerinde zaman zaman etkili olan tipi, özellikle görüş mesafesinin düşmesine ve yollarda kar yığınlarının oluşmasına neden oldu.

Bazı araç sürücüleri ilerleyemeyip geri dönerken, bazı sürücüler de güçlükle yola devam edebildi.

Tipi yüzünden oluşan kar yığınları dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir taktı.

- Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleriyle şehrin dışına çıkarıyor.

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