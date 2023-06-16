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Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

16.06.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kurbanlıklar batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı.

Doğu’da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Erzincan’dan Kurban Bayramı öncesinde batıdaki illere gönderilen kurbanlıklar, gerekli sağlık ve taşıma koşulları konusunda sıkı denetimden geçiriliyor.

Çeşitli kentlere gönderilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde denetleniyor. Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis uygulama noktasında canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan ekipler, canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup, hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol ediyor.

Kurbanlıkların usulüne uygun taşınması gerektiğine belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, “Özellikle yurdun doğusundan taşınan kurbanlıklar, Erzincan üzerinden batıya sevk ediliyor. Özellikle Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı’dan gelen kurbanlıkların kontrolü için veteriner hekimlerle yol kontrolü yapıyoruz. Yol kontrollerinde özellikle hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat ediyoruz ve kesinlikle olmasını istiyoruz. Bir de hayvan pasaportlarının özellikle her hayvan için hazırlanmış kimlik kartlarının yanında bulundurmalarını kontrol ediyoruz. Arkadaşlarımız, hayvanların refahına uygun şekilde kamyona bindirilmesi, bindirildiği aracın transit araç olduğunu ve kamyonlarında canlı hayvan nakil taşıma belgelerinin olup olmadığını da kontrol ediyor." ifadelerine yer verdiler.

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