Doğu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde itibaren Erzurum ve Erzincan'da, öğleden sonra ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 9, Iğdır'da 7, Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, Kars ve Ağrı'da sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 25, Erzincan'da 21, Kars ve Ağrı'da 17, Ardahan'da 16, Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.

