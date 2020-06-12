YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge illerinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 28, Iğdır’da 29, Erzurum’da 25, Kars’ta 22, Ağrı’da 26 ve Iğdır’da 21 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Erzincan Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
02:52
Sabah
04:47
Öğle
12:27
İkindi
16:24
Akşam
19:57
Yatsı
21:43

Erzincan Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Kübra Nazır Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesı Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.