YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrediyor

Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrediyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrediyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır’da 35, Tunceli’de 37, Ağrı’da 32, Erzurum’da 30, Kars’ta 29 ve Ardahan’da 28 derece olması öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Milli takıma 3 sporcu daha
Milli takıma 3 sporcu daha

Erzincan Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:26
İkindi
16:03
Akşam
18:55
Yatsı
20:16

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Aksoy Eczanesı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Erzincan’da cinayet
Erzincan’da cinayet
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.