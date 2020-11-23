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Doğu'da yüksek kesimlerinde buzlanma ve don uyarısı

VAN HABERLERİ  | 23.11.2020 09:13 | Son Güncelleme

Doğu'da yüksek kesimlerinde buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Bitlis'in güneyinde ise yer yer hamleli esecek.

Van Gölü'nde de rüzgarın doğu ve kuzeyden yer yer saatte 40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Bölgede en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 10, Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 derece olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don nedeniyle yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.

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