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  4. Doğu'daki 4 ilde 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

29.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'daki 4 ilde 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 58 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 82 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde biriken karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip şehir dışına taşıyor.

Çukurca ilçesinde etkili olan karın ardından belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda çalışma başlattı.

- Şemdinli ilçesinde de yağışı fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarında kızaklarıyla doyasıya eğlendi.

- Muş ve Bitlis

Muş'ta 51 köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kar ve tipiden dolayı kapanan 70 köy yolda çalışma yürütüyor.

Ahlat ilçesinde yağışların ardından kentteki tarihi yapılar beyaza büründü. Fotoğraf tutkunları kar altındaki kümbetleri görüntüledi.

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kar yağışı Bitlis Hakkari Muş Van

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