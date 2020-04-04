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Doğu'daki 4 ilde koronavirüse karşı "20 yaş ve altı" için sıkı denetim

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Doğu'daki 4 ilde koronavirüse karşı "20 yaş ve altı" için sıkı denetim

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmaması için tedbirler arttırıldı.

Bölgedeki 4 ilde emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından kontrollerini yoğunlaştırdı.

Van'da kent genlinde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olanlara uyarıda bulundu.

Ekipler, toplu yaşam alanlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol ederek sokaktaki vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde anons yaptı.

Özalp ilçesinde de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilecek nakdi yardımın evlere ulaştırılması için polis, jandarma, PTT ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma çalışanlarından oluşan ekipler görevlendirildi.

Ekipler, nakdi yardım ödemelerini vatandaşlara evlerinde teslim etmeye başladı.

- Hakkari

Kentin en işlek yerlerinden Bulvar Caddesi'nde uygulama gerçekleştiren ekipler, kimlik kontrolü yaparak, 20 yaş ve altındaki kişileri dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

Caddedeki vatandaşlara sosyal mesafeye uyulması için uyarıda bulunan ekipler, toplu yaşam yerlerinde de eldiven ve maske uygulamasına uyulup uyulmadığını denetledi.

Polis ekipleri ayrıca ekip otoları ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakilerin de dışarıya çıkamayacağına ilişkin sık sık anons yaptı.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya başlanan nakdi yardım ödemeleri de sürüyor.

Bu çerçevede söz konusu ailelerin bulunduğu mahallelere giden polis ekipleri, nakdi yardımı vatandaşlara evlerinde teslim etti.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Akşaç, bu çalışmada ekiplere eşlik ettiklerini belirterek, vatandaşların yardımlarını bizzat evlere götürüp, teslim ettiklerini söyledi.

- Muş ve Bitlis

Muş'ta tedbirleri artıran polis ekipleri, kentin işlek noktalarında kimlik kontrolü yaparak kısıtlamaya uymayan kişileri evlerine gönderdi.

Ekipler, mahalleleri gezerek 65 yaş ve üstü bireyler, kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altındaki kişilerin dışarıya çıkmamaları yönünde anons yaptı.

Bitlis'te de tedbirlerini yoğunlaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulu Cami önünde uygulama gerçekleştirerek kimlik kontrolü yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olanları uyaran ekipler, toplu yaşam alanlarında da maske ve eldiven takılıp, takılmadığını kontrol etti.

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