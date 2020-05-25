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Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

ERZURUM HABERLERİ  | 25.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı gök gürültülü sağanak beklenirken, bölgede sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta, zaman zaman saatte 40 ila 70 kilometre hızda esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Erzincan'da 4, Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 11, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 25, Ağrı ve Kars'ta 19, Ardahan'da 14, Erzincan ve Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, gök gürültülü sağanağın Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

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