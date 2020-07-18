Doğu'dan 6 ayda 841,9 milyon dolarlık ihracat

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-haziran döneminde 841 milyon 869 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 195 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 866 milyon 761 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yıl aynı dönemdeki ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıla kıyasla yüzde 2,87'lik düşüşle 841 milyon 869 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar bu yılın ilk 6 ayında sanayide 647 milyon 187 bin dolarlık, tarımda 160 milyon 802 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 33 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 109 milyon 743 bin dolarla kimya aldı. Bu sektörü 107 milyon 537 bin dolarla makine, 89 milyon 280 bin dolarla hazır giyim, 71 milyon 670 bin dolar ile otomotiv sektörleri izledi.