YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Doğu’dan batıya kurbanlık sevkıyatı

Doğu’dan batıya kurbanlık sevkıyatı

MUŞ HABERLERİ  | 16.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Muş’ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, bir yıl boyunca özenle baktıkları tosunları, kurbanlık olarak batı illerine göndermeye başladı.Muş’ta yetiştirilen büyükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı için batı illerine gönderilmek üzere yola çıkarılırken, merkeze bağlı Yedipınar köyünde tırlara yüklenmek istenen tosunlar, besicilere zor anlar yaşattı.

Muş’ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, bir yıl boyunca özenle baktıkları tosunları, kurbanlık olarak batı illerine göndermeye başladı.
Muş’ta yetiştirilen büyükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı için batı illerine gönderilmek üzere yola çıkarılırken, merkeze bağlı Yedipınar köyünde tırlara yüklenmek istenen tosunlar, besicilere zor anlar yaşattı. Gözleri kapatılarak ahırdan çıkarılan tosunların, araçlara bindirilme sırasında sahiplerini de kendileriyle birlikte sürüklemeleri ilginç görüntüler oluşturdu.
Yedipınar köyünde hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Hatun Ekin, yaptığı Kürtçe konuşmada, çocuklarıyla birlikte hayvanlara bakarak geçimlerini sağladıklarını ifade ederek, “Kurban Bayramı’na kadar bu işi yapıyoruz. Bakımlarını da günlük olarak yapıyoruz. Yem veriyoruz, yonca veriyoruz, buğday veriyoruz, saman veriyoruz, su veriyoruz ve bunun yanında temizliklerini de yapıyoruz. Başka geçim kaynağımız yok, hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Bu hayvanları Kurban Bayramı için yetiştiriyoruz” dedi.
Yaptıkları işin zorluklarına da değinen Ekin, “11 yıldır besicilik yapıyorum. Çok zor bir iş, rahat bir tarafı yok. Hayvanlar yüklenip gittikten sonra, ahırda hayvan görmeyince üzülüyorum” dedi.
Besicilerden Kenan Ekin de, 22 büyükbaş hayvanı tırlara yüklediğini belirterek, “Bu işin zorluğu çok. İstanbul’a yolculuğumuz iki gün sürüyor. Az önce bir hayvan elimizden kaçmaya çalıştı. 800-900 kilogram gelen bu hayvanı 5 kişiyle ancak zapt edebildik” ifadelerini kullanırken, 8 yıldır İstanbul’da bir vatandaşa kurbanlık yetiştirdiğini aktaran Enes Ekin de geçimlerini özellikle kurbanlık hayvan satışı üzerine yaptıklarını ifade ederek, “İstanbul’da sabit müşterimiz var. Her sene hayvanlarımızı ona satıyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Beren Saat: 'Her şey bitti' derken... Beren Saat: 'Her şey bitti' derken...
PARTNER Roza plaja indi! Roza plaja indi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polisin ailesine acı haber verildi

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polisin ailesine acı haber verildi

Muş Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:55
Öğle
12:25
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:23

Muş Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Hisar Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Başak Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muşlu iş adamı Bingöl’den Muş’a 5 bin kişi kapasiteli aş evi müjdesi

Muşlu iş adamı Bingöl’den Muş’a 5 bin kişi kapasiteli aş evi müjdesi

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.