YURTHABER
  4. Doğukan Sinik’in dayılık heyecanı

Doğukan Sinik’in dayılık heyecanı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.01.2020 22:08 | Son Güncelleme

Antalyaspor’un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu.

Doğukan Sinik’in dayılık heyecanı

Antalyaspor’un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu. Doğukan Sinik’in ablası Tuğçe ve eniştesi Soner Kayseri çiftinin dünyaya gelen bebeğine Alvina ismi verildi. Doğukan Sinik, yeğenine ilk hediye olarak üzerinde adının yazılı olduğu bir Antalyaspor forması aldı. Minik Alvina’yı kucağına alarak yaşadığı heyecanı ölümsüzleştiren Doğukan Sinik, “Yeğenim Alvina’nın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi en büyük arzumuzdu. Şimdi de kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olur” diye konuştu.

Doğukan Sinik’in dayılık heyecanı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Teomanpaşa Caddesi çift yön olduTeomanpaşa Caddesi çift yön oldu
ATSO ve AESOB’dan KDV indirimi açıklamasıATSO ve AESOB’dan KDV indirimi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.