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Doğum sancıları çeken hastanın imdadına ekipler yetişti

22.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Doğum sancıları çeken hastanın imdadına ekipler yetişti

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolu kar ve tipiden kapanan köyde doğum sancıları çeken Naile Kömürcü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta Başmaklı köyünde rahatsızlanan 44 yaşındaki hamile kadın, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Paletli ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yola düşen çığ nedeniyle ilerleyemeyince 2 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Naile Kömürce, köylülerin de desteğiyle ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi.

Burada paletli ambulansa alınan Kömürcü, Bitlis Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Eşi Behçet Kömürcü, AA muhabirine, ekiplerin büyük fedakarlık yaparak köye geldiğini ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Köyün yakınlarında çığ olduğu için hastaya ulaşmalarında çok sıkıntı çektiler. Hepsine ayrı ayır teşekkür ederim." diye konuştu.

Sağlık çalışanı Necdet Tataş da 13 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından hastayı hastaneye ulaştırdıklarını anlattı.

Kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorlandıklarını belirten Tataş, "Yolun bir kısmını yürüyerek hastamıza ulaştık. Yaptığımız ilk muayene ile durumunun stabil olduğunu tespit ettik. Hastamızı ambulansa kadar götürdük. Hastamızı sağlıklı bir şekilde hastaneye teslim ettik." dedi.

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