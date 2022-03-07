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Doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

07.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçta doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin yardımıyla hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cevizlik köyünde gece sancısı başlayan 9 aylık hamile kadını yakınları hastaneye götürmek istedi.

Bulundukları aracın kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalması üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği Cevizlik bakım ekibi, mahsur kalan aracı kurtardı.

Kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Öte yandan ekiplerin zincirsiz yola çıkan ve mahsur kalan saman yüklü kamyoneti de kurtardığı belirtildi.

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