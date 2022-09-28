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Doğum sonrası genital bozukluk anksiyeteye neden olabiliyor

28.09.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Aytakın Mahammadaliyeva: - "Doğum sonrası genital bozukluklar kadının günlük yaşantısını olumsuz etkileyerek özgüven eksikliğine neden oluyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Aytakın Mahammadaliyeva, doğum sonrası genital bozuklukların kadının günlük yaşantısını olumsuz etkileyerek özgüven eksikliğine neden olduğunu bildirdi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mahammadaliyeva, genital estetik yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

İlerleyen yaşla birlikte ciltte elastikiyet kaybı, doğum, menopoza bağlı östrojen azlığı gibi etkenlerin genital problemler oluşturabildiğini, bazı kadınlarda dış anatomik yapının doğuştan veya yaşın ilerlemesiyle şekil bozukluğuna uğradığını aktaran Mahammadaliyeva, şunları kaydetti:

"Doğum sonrası genital bozukluklar kadının günlük yaşantısını olumsuz etkileyerek özgüven eksikliğine neden oluyor. Bu da zamanla cinsel isteksizlik veya anksiyete gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Genital estetik ameliyatları genel veya lokal anestezi ile yapılmaktadır. Kısa süren cerrahilerdir. Ameliyat sonrası hasta aynı gün içinde taburcu edilir. İyileşme süreci hastanın sağlık durumundan hastaya uygulanan işleme kadar pek çok farklı parametreye göre değişkenlik gösterir. Ancak genellikle hastalar 2. haftadan itibaren iyileşmeye başlar ve bu süreç 6 haftayı bulabilir. İyileşme sürecinde ameliyat bölgesinin kuru ve temiz kalması, enfeksiyon kapmaması açısından önemlidir. Yine bu dönemde bol, pamuklu iç çamaşırları tercih edilmelidir. 6-12 hafta boyunca ağır egzersiz yapılmamalı. İyileşmenin daha hızlı ilerlemesi için beslenmeye dikkat edilmeli."

Genital estetik operasyonlarının, birden fazla veya iri bebek şeklinde normal doğum yapanlara, doğum yırtığı kötü iyileşenlere, sezaryen dikiş yerleri iz kalarak iyileşenlere, zaman içerisinde vajinal genişlemeye bağlı sorun yaşayanlara, cilt kalitesi bozulan kişilere, gülerken, hapşırınca, ıkınıca, öksürünce idrar kaçıranlara uygulanabileceğini belirten Mahammadaliyeva, ameliyat sonrası dönem için şu uyarılarda bulundu:

"Lokal anestezi yapılan hastalar ameliyat bittikten 2 saat sonra hastaneden taburcu olabilirken, genel anestezi uygulanan kişilerin 1 gün hastanede kalmaları önerilir. Yara ve dikişlerin olması nedeniyle bölgenin enfeksiyon kapmaması için hijyen oldukça önemli. 1 gün içinde normal günlük hayatına dönebilen hastalar 24 saat sonra yıkanabilir. Ancak sabun ya da duş jeli gibi kimyasal içeren ürünler kullanılmamalı, küvete girilmemelidir. İlk 3 hafta boyunca dikişler atıncaya kadar denize ya da havuza girmekten kaçınılmalı. Ağır kaldırılmamalı, spor yapılmamalı. 6 hafta sonunda cinsel hayata geri dönülebilir. Dikişlerin açılması halinde kanamayı durdurmak için pansuman yapılarak yeniden dikiş atılmalı. Yaranın daha çabuk kapanması ve mikrop kapmaması için antibiyotik kullanılmalı."

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