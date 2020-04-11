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Doğum sonrası taburcu olan kadını belediye ekipleri evine götürdü

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda yeni doğum yapan ve taburcu olan bir kadın sokağa çıkma yasağının ilk gününde evine gitmek isteyince yardımına Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

İstanbul Zeytinburnu’nda yeni doğum yapan ve taburcu olan bir kadın sokağa çıkma yasağının ilk gününde evine gitmek isteyince yardımına Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri yetişti. Zabıta ekipleri tarafından alınan kadın başka bir ilçede bulunan evine götürüldü.
İstanbullular 48 saat süreyle getirilen sokağa çıkma yasağına gece saatlerinden itibaren uymaya başladı. Yasak nedeni ile başta İstanbul’un tarihi mekanları ve meydanları olmak üzere boş kaldı. Sokaklar ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Zeytinburnu ilçesinde ise yeni doğum yapan ve hastaneden taburcu olan bir kadın ise sokağa çıkma yasağı nedeni ile evine gitmekte zorlanınca devreye Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri girdi. Belediye ekipleri tarafından alınan kadın Fatih ilçesinde bulunan evine kadar götürülerek bırakıldı. Kadın yapılan hizmetten ötürü belediye ekiplerine teşekkür etti.

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