Doğum yapamayan ineğin imdadına veteriner hekim yetişti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ineğin doğumunu gerçekleştiremeyen çiftçinin imdadına veteriner hekim yetişti.

Uludere’de gece saatlerinde sancısı başlayan ineğin doğumu gerçekleşmeyince inek sahibi Zülfo Aykut çareyi Uludere Tarım ve Orman Müdürü aynı zamanda Veteriner Hekim olan Murat İnan’ı aramakta buldu.

Aykut, vetiriner hekimi arayıp, geceden başlayan doğumun sabahın erken saatlerinde de gerçekleşmediğini hem buzağının hem de ineğinin ölmesinden korktuğunu ifade etti. Veteriner hekim İnan, buzağının kafasının içeride ters döndüğünü nefessiz kaldığını, zor bir müdahale sonucu buzağının kafası içeride suni teneffüs ile düzeltilerek çıkarıldığını belirterek yavru ve annenin sağ olarak doğumun gerçekleştirildiğini kaydetti.



