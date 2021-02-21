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Doğunun Çukurovası sessizliğe büründü

21.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Doğunun Çukurovası sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye genelinde olduğu gibi kayısı diyarı Iğdır’da da cadde ve sokaklar boş kaldı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Doğunun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye genelinde olduğu gibi kayısı diyarı Iğdır’da da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında "Doğunun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen şehir merkezinde sadece polis ekipleri ve sokağa çıkma izni bulunan vatandaşların dışarıda olduğu görüldü. Sessizliğe bürünen kentte cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları durdurarak kontrol yaptı.

Doğunun Çukurovası sessizliğe büründü

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Iğdır Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:42
Öğle
12:22
İkindi
15:23
Akşam
17:53
Yatsı
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