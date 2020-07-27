Doğu'nun hayvancılık merkezlerinde Kurban Bayramı yoğunluğu

ERZURUM/IĞDIR/KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum, Iğdır ve Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'da bayram öncesi Erzurum-Ağrı kara yolu üzerindeki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ile Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nda hareketlilik arttı.

Tüm önlemin alındığı pazarlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ile bin 600, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin ile 23 bin lira arasında alıcı buluyor.

Erzurum Hancı, Besici ve Sütçüler Odası Başkanı Sebahattin Bingöl, AA muhabirine, alış ve satışlarda besiciler ve alıcıların her hangi bir mağduriyet yaşamayacağını belirterek, "Kilogram fiyatı geçtiğimiz yıla göre çok farklı değil. Canlı hayvanın kilogramı 22-23 liradan alıcı buluyor. Fiyatlar geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı. Mahallelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bir bölümü daha gelmemesine rağmen yoğunluk var." dedi.