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  4. Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek

Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

"TÜVTÜRK şirketimizin 500 bin maske bağışı, Grand Hyatt ve Soho House Otellerimizin tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarımızı da sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Doğuş Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Doğuş Grubu'nun Türkiye'nin bu süreci en az zarar ile atlatabilmesi için çalıştığı vurgulanarak birlik ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş-Yüce Oto ortaklığı/Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve TÜVTÜRK başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi olarak 15 milyon TL katkı sağlıyoruz." ifadesine yer verildi.

TÜVTÜRK şirketinin 500 bin maske bağışında bulunduğu belirtilen açıklamada, Grand Hyatt ve Soho House otellerinin de tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Kampanyası

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