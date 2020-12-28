DOĞUSİFED yeni logosunu tanıttı

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED), 2021 yılını değişim ve dönüşüm mottosuyla karşılıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde faaliyet gösteren DOĞUSİFED, 2021 yılına değişim ve dönüşüm rüzgârları ile giriyor. Kurumsallaşma odağı ile çalışmalarını sürdüren DOĞUSİFED, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan yeni logosunu kamuoyuyla paylaştı. DOĞUSİFED’in enerjisi ve potansiyelini, kolay okunur ve çağdaş bir karakterle yansıtan logo, sürdürülebilirlik ve birlikte geleceğe ulaşma misyonunu da sembolize ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde üyelerine, paydaşlarına ve bölge kalkınmasına katkı sağlayan DOĞUSİFED; “Ortak Akıl ve Uzlaşı Kültürü” temelinde, yeni logosunu ‘Birlikte Geleceğe” temasıyla sembolize etti. Kurumsal kimlik görünürlüğünde yaptığı çalışmalar ile bütünleşen çizgilere sahip olan DOGUSİFED’in yeni logosu; ikonsuz, amblemsiz, kolay okunan, şık ve çağdaş bir tasarıma sahip. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan yeni logo, “Federasyon” kısaltması “FED” sembolünde, logo harfleri arasından geçen çizgi ile yansıtılıyor.