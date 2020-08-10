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Doğuştan engelli Melike tekerlekli sandalyesine kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Melike Aslan’a Ege Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği tarafından hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye hediye edildi.Söke ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 28 yaşındaki Melike Aslan’a Ege Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Doğuştan engelli Melike tekerlekli sandalyesine kavuştu

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Melike Aslan’a Ege Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği tarafından hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye hediye edildi.
Söke ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 28 yaşındaki Melike Aslan’a Ege Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Dernek Başkanı Ekrem Erdem, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından derneğe bağışlanan tekerlekli sandalyeyi Aslan’ı evinde ziyaret ederek teslim etti.
Dernek Başkanı Ekrem Erdem, " Melike aslan kardeşimize bir nebze de olsa yardımda bulunabilmek bizler için çok mutluluk verici bir şey. Allah hayırseverimizden razı olsun” dedi. Sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aslan da özgürlüğüne kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğuştan engelli Melike tekerlekli sandalyesine kavuştu

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