YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Doğuştan kolları olmayan kızını dünya şampiyonluğuna hazırlıyor

Doğuştan kolları olmayan kızını dünya şampiyonluğuna hazırlıyor

TOKAT HABERLERİ  | 05.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Tokat'ta doğuştan kolları olmayan ve gelecekte paralimpik tekvandoda "şampiyon" olması için eğitim gören 13 yaşındaki siyah kuşak sahibi sporcu Nisanur'un en büyük destekçisi annesi Betül Yiğit... - Okulda, tekvando antrenmanlarında yalnız bırakmadığı kızını yüzme kursu ve fizik tedaviye de götüren üç çocuk annesi Yiğit, kızına hayatının her anında kol kanat geriyor - Betül Yiğit: "Nisanur'u topluma kazandırmak için ben elimden geleni yaptım" - Tekvando antrenörü Turan Güldür: "İki kolu doğuştan olmayan dünyada iki kızımız daha var. Nisanur üçüncü kızımız olacak. Benim dünya şampiyonu olacağına ve arkasından 2024 olimpiyatlarında iyi bir madalya getireceğine inancım tam"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tokat'ta yaşayan üç çocuk annesi Betül Yiğit, doğuştan kolları olmayan kızı Nisanur'un yaşama tutunabilmesi ve sporda "şampiyon" olabilmesi için gösterdiği üstün gayretle takdir topluyor.

Hamilelik sürecinde bebeğinin iki kolunun olmadığını öğrenen, eşi Abdulvahap Yiğit ile kızını kucağına almakta kararlı davranan Betül Yiğit (38), üç çocuğundan Nisanur'a 13 yıldır hayatının her alanında kol kanat geriyor.

Kızının sağlıklı gelişimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anne Yiğit, okulda, tekvando antrenmanlarında yalnız bırakmadığı kızını yüzme kursu ve fizik tedaviye de götürüyor.

Nisanur ise iki yıl önce Tokat Uçtu Spor Kulübünde başladığı tekvandoda siyah kuşağa ulaşırken, kendi kategorisinde dünyada çok az sporcu olması nedeniyle geleceğe "şampiyon" olarak hazırlanıyor.

- Betül Yiğit: "Antrenmanda çok terlediği için üstünü değiştiriyorum"

Anne Betül Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının bütün işlerini ayakları yardımıyla yapabildiğini söyledi.

Yemeğini kendi başına yiyebilen kızına üstünü değiştirmesinde yardımcı olduğunu anlatan Yiğit, "Tuvalet, banyo ihtiyacında bana bağımlı. Antrenmanda da çok terlediği için üstünü değiştiriyorum." diye konuştu.

Nisanur'un topluma faydalı bir birey olması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Bazen evde yemeğim olmuyor. Diğer çocuklarımın bana ihtiyacı olduğu zamanlar oluyor. Sırf Nisanur'un antrenmanları aksamasın diye hepsini geride bırakıp buraya koşturuyorum. Diğer kardeşleri bazen mağdur oluyor. Ameliyat geçirdim 3 defa, hasta kardeşlerini yatakta bıraktım Nisanur'u buraya getirdim. Nisanur'u topluma kazandırmak için ben elimden geleni yaptım."

- Dünya şampiyonluğuna aday

Tekvando antrenörü Turan Güldür ise dünya şampiyonluğuna aday Nisanur Yiğit'in annesi sayesinde idmanlara geldiğine işaret etti.

Nisanur'un iki yıl içinde kendini ciddi oranda geliştirdiğini belirten Güldür, şunları dile getirdi:

"Para tekvandoda Nisanur inşallah 16 yaşına geldiği zaman Türkiye Şampiyonu. Arkasından inşallah dünya şampiyonluğuna adayız. Sınıflandırmada iki kolu doğuştan olmayan dünyada iki kızımız daha var. Nisanur üçüncü kızımız olacak. Teknik olarak da güç kuvvet olarak da gelişiyor. Benim dünya şampiyonu olacağına ve arkasından 2024 olimpiyatlarında iyi bir madalya getireceğine inancım tam."

Nisanur'un annesi Betül Yiğit'in fedakar bir anne olduğunu vurgulayan Güldür, "Kızımızın 24 saat yanında. Yediriyor içiriyor. İhtiyaçlarını karşılıyor. Annesi çok fedakar bir kadın. Kendisini tebrik ediyorum. Örnek alınacak bir kadın. Kızımızın iki kolu da annesi. Hiçbir zaman antrenmanlarını aksatmadı. Kış, yaz, sıcak, soğuk demeden antrenmanlara düzenli olarak yavrumuzu getirdi. Annesi olmasa bizim bu başarıyı yakalamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Nisanur Yiğit ise tekvandoya başladığında zorlandığını ancak çalıştıkça kendini geliştirdiğini söyledi.

Spor sayesinde öz güveninin arttığını vurgulayan Nisanur, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Annem en büyük destekçim. Her zaman yanımda oluyor." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anne Betül Yiğit Nisanur Yiğit özel sporcu Paralimpik Tekvando Tekvando Tokat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Tokat Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:33
Öğle
12:53
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Tokat Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Karanfil Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Erbaa
Yaramış Eczanesi
Niksar
Şeker Eczanesi
Turhal
Kocatürk Eczanesi
Zile
Merkez Eczanesi
Almus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor

Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor

Tokat’ta 2 bin 110 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Tokat’ta 2 bin 110 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Bu çeşmeden çorba akıyor

Bu çeşmeden çorba akıyor

İstiklal Marşı’nı Akrostiş Şiirle Açıklıyor

İstiklal Marşı’nı Akrostiş Şiirle Açıklıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.