Doja Cat sütyensiz pelerin giydi! Arabaya binerken göğüsleri açıldı

Doja Cat, Los Angeles'ta 27. doğum günü partisini kutladı. Justin Bieber'dan Kendall Jenner'a pek çok ünlü ismin yer aldığı doğum günü gecesinde tema Halloween'ı andırıyordu. Genellikle siyahlar içinde ve maskelerle katılınan geceye Doja Cat de oldukça havalı bir giriş yaptı.

Doğum günü kadını siyah pelerinin içine hiçbir şey giymemişti. Kocaman maskesi ve buna uygun makyajıyla tüm gece eğlenen ünlü rapçi gecenin sonunda pelerinin azizliğine uğradı.

Doja Cat gece sonunda arabaya binerken pelerini havalandı ve göğüsleri ortaya çıktı. Kameramanların "Oooo" diyerek tepki verdiği anlar kayda da alındı.

Frikik vererek geceyi kapatan ünlü rapçi sosyal medyanın gündemine de girdi.

