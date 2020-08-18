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DOKA 49 projeye 30 milyon lira destek sağlayacak

RİZE HABERLERİ  | 18.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başkanlığında Rize’de toplandı.DOKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Tuncay Sonel, Türkiye’nin her bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kalkınma Ajansları eliyle çok güzel projeler yürütüldüğünü hatırlattı.

DOKA 49 projeye 30 milyon lira destek sağlayacak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başkanlığında Rize’de toplandı.
DOKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Tuncay Sonel, Türkiye’nin her bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kalkınma Ajansları eliyle çok güzel projeler yürütüldüğünü hatırlattı. DOKA tarafından 2020 yılında yürütülecek olan Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısına Yönelik Mali Destek Programlarına ilişkin sonuçların değerlendirildiği toplantıda; toplam 49 projenin desteklenerek eş finansmanla birlikte 30 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımın bölgede harekete geçirileceği belirtildi.
Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile diğer yetkililer katıldı.

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