DOKA’dan tarım, turizm ve alt yapıya 20 milyon lira

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 20 milyon lira tutarında destek bütçesi ayırdı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 2020 yılı Mali Destek Programı kapsamında ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’, ‘Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi’ ve ‘Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. Etap’ kapsamında hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağını açıkladı.

Bu programlara ait proje teklif çağrılarının Ordu ili bilgilendirme toplantısı, Ordu Valiliği Toplantı Salonunda yapıldı.

Ajans Program Yönetim Birim Başkanı Ahmet Doğan, Ajans uzmanları Burhan Yazıcı ve Fikri Akkaya’nın, programların bütçeleri, başvuru koşulları ve yöntemi ile bu teklif çağrıları kapsamında hazırlanabilecek proje konuları hakkında detaylı bilgiler verdiği toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruşları temsilcileri tarafından katılım sağlandı.

‘2020 Yılı Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı’nın kamu kurumları ve kamu kurumları niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik olduğu açıklandı. Bu programın amacının Bölge turizminde sürdürülebilir gelişimin sağlanması, yeni nesil turizm türleri oluşturacak yöntemlerle turizme kazandırılması; yerelde turizme yönelik beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir destinasyon yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması olduğu ve bütçesinin 10 milyar olduğu belirtildi.

‘Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı’nın kamu kurumları, kamu kurumları niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, Birlikler ve Kooperatiflere yönelik olduğu açıklandı. Bu programın genel amacının Coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen gelirin arttırılması suretiyle kırsal kalkınmaya ve gelirin tabana yayılmasına katkı sunulması olduğu belirtildi. Programın toplam bütçesinin 5 milyar TL olduğu ifade edildi.

2020 yılı için planlanan diğer hibe desteği ise DOKAP finansmanı ve işbirliği ile yürütülecek olan “Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. Etap”ın da kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olduğu açıklandı.

Bu programın amacının ise “DOKA bölgesi illerinin Yeşil Yol” güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulması olduğu ve bütçesinin 5 milyar TL olduğu belirtildi.



