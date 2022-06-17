YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. DOKAP Çorum'da 6 projeye 6 milyon lira destek sağlayacak

DOKAP Çorum'da 6 projeye 6 milyon lira destek sağlayacak

17.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DOKAP Çorum'da 6 projeye 6 milyon lira destek sağlayacak

ÇORUM (AA) - Çorum'da çeşitli kurumlarca hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen 6 projenin protokolü imzalandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Valilik binasındaki imza töreninde, Çorum'un 13 Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile DOKAP kapsamındaki iller arasına dahil edildiğini hatırlattı.

Çorum ve Amasya'nın katılmasıyla DOKAP bünyesindeki il sayısının 11'e yükseldiğini belirten Çiftçi, "Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, Osmancık Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskilip Ziraat Odası ile DOKAP arasında protokol imzalanacak. Protokol kapsamında kurumlara DOKAP'tan destekler sağlanacak. İmzalanan protokollerle birlikte ilimize 6 milyon liralık kaynak aktarılmış olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de Çorum'dan 6 projeye destek vereceklerine dikkati çekerek, "Çalışan, üreten, büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı'mızın, özellikle bütçenin temini, aktarılması, sayın bakanlarımızın, milletvekillerimizin takipleri var. Herkesin bir katkısı var. Bu bütçeler kolay oluşmuyor. Ülkenin güzel yönetilmesinden, iyi idare edilmesinden kaynaklı. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim ettikçe inşallah bunlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, DOKAP Başkanı Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından protokoller imzalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştuÇorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu
Ostim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden olduOstim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Ankara Valiliğinden YKS tedbirleriAnkara Valiliğinden YKS tedbirleri
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:46
İkindi
16:45
Akşam
20:20
Yatsı
22:09
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Gerçek bambaşkaymış! Herkes onu dansöz zannediyordu ama...

Gerçek bambaşkaymış! Herkes onu dansöz zannediyordu ama...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.