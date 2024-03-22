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DOKAP’tan 9 yılda Giresun’daki 136 projeye 195 milyon TL destek

İHA İHA
22.03.2024 13:57
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Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Giresun’da yürütülen ve uygulayacağı projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

DOKAP’tan 9 yılda Giresun’daki 136 projeye 195 milyon TL destek

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında düzenlenen toplantıya DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin, Koordinatörler Serkan Akşan, İlknur Aydurmuş, Tolgahan Köken, Osman Demir ve Necati Aktaş katıldı.

Toplantıda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP desteğiyle ilin turizm, tarım, eğitim, kültür ve sulama gibi çeşitli sektörlerde önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak, Giresun’da gerçekleştirilen ve planlanan projelerin, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Giresun’da yapılan ve projelendirilen yatırımlarla ilgili bir sunum yapan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise 2014-2023 yılları arasında 136 projeye yaklaşık 195 milyon TL destek sağlandığını açıkladı. DOKAP Başkanı Gültekin, “2014-2022 yılları arasında Giresun ilinde turizm, tarım, eğitim, kültür ve sosyal sektörlerde uygulanan toplam 109 proje için DOKAP tarafından 143,8 milyon TL tutarında destek sağlandı. Bu desteklerle bölgenin kalkınma hızı artırılırken, sosyal ve ekonomik altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi. 2023 yılı itibarıyla ise Giresun’da turizm, tarım, kültür ve sulama sektörlerinde 27 yeni proje için 52,2 milyon TL tutarında destek verildi. Bu projeler arasında sulama suyu tesislerinin onarımı, mavi yemiş ve aronya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gibi önemli girişimler yer alıyor” dedi.

2024 YILINDA 20 PROJEYE 74.9 MİLYON TL DESTEK VERİLECEK

Giresun’da 2024 yılı için planlanan projelerle ilgili de bilgi veren DOKAP Başkanı Gültekin, “2024 yılı için Giresun ilinde turizm, tarım, kültür ve sulama sektörlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 20 proje için 74,9 milyon TL tutarında proje teklifinde bulunuldu. Öne çıkan projeler arasında endemik bitkilerin sektöre kazandırılması, kabuklu meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mikro çoğaltım yöntemiyle fındık fidanı üretiminde modernizasyon yer almakta” bilgilerini paylaştı.

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