Dökme zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın kaldırılması sektörde olumlu karşılandı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK/SUAT SALGIN - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mart ayında dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırılması sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.

13 milyonun üzerinde ağaç varlığı ile Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan Edremit Körfezi'nde sektör bileşenleri, 5 kilogramın üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını hem üretici hem de tüccarlar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, yasağın kaldırılmasının ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Tan, kısıtlamaya gerek olmadığını ve Türkiye'nin elinde yeterince zeytinyağı stoku bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu yasağın kaldırılması elimizdeki stoku eritir. Durduk yerde böyle bir fırtına vardı, bu fırtına dindi. Şimdi gemimiz doğru yolunda. İnşallah önümüzdeki yıl hem ülkemiz açısından hem de zeytin üreticisi açısından çok verimli bir yıl olur rekora gidebiliriz."

Edremit Körfezi Zeytin Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu (EKZZÜF) Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de dökme zeytinyağı ihracatının kaldırılmasının Türkiye piyasalarını dünya piyasalarına taşıyacağını kaydetti.

Semerci, ürünün sadece pakete mahkum bırakılması durumunda piyasada arz fazlası oluşacağını vurgulayarak, "Dökme ihracatı serbest bırakmakla Türkiye'yi bir anda dünya piyasalarına taşımış oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sektöre olumlu etki yapacaktır"

Birçok ülkeye zeytinyağı ihracatı yapan Ayvalık'ın köklü firmalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Kürlek, ihracatla Türkiye'ye döviz girdisi sağlayacakları için durumun ekonomiye de olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Hasat döneminde zeytinin rekoltesini yüksek beklediklerini anlatan Kürlek, "Bu yüzden de zeytinyağında ihracat yasağının kaldırılması sektöre olumlu bir etki yapacaktır. Fazla üretilen zeytinyağı yurt dışına ihraç edilmiş olacak ve karşılığında ekonomik kazanç olacaktır." dedi.

Ayvalık ile Gömeç Ziraat Odası Başkanı ve zeytinyağı üreticisi Hasan Baysal da yasağın kaldırılmasının hem ihracatta hem de iç tüketimde sorunları ortadan kaldıracağını belirtti.

Baysal, zeytinyağındaki ihracat yasağının kaldırılmasıyla, zeytin üreticisinin de ürünlerini de daha iyi fiyatlarla ihracatçıya satabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

