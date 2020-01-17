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  4. DOKTOB’da Okutur güven tazeledi

DOKTOB’da Okutur güven tazeledi

MUĞLA HABERLERİ  | 17.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) olağan genel kurulu yapıldı.

DOKTOB’da Okutur güven tazeledi

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda oy birliğiyle seçilen Yücel Okutur güven tazeledi.
DOKTOB, Yücel Okutur’ un öncülüğünde 2013’te bölgenin belediye başkanları, kaymakamlar, turizmciler ve işletmecilerin katılımıyla kuruldu. DOKTOB turizm ve ekonomi konularında birçok proje ve girişimlerde bulunarak kısa sürede Türkiye’de eko turizm, Akülü teknelerin yapımı, Hindistan ve Avrupa turizm acente kongrelerinin ilçelerimizde düzenlenmesi, imar kirliliğinin azaltılması, İztuzu plajının rehabilite edilmesi, tarihi ve doğal zenginliklerin turizme ve ekonomiye kazandırılması gibi projeler üzerinde çalıştı.
DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin marka değerinin yükseltilmesi için yeni proje çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

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