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Doktor Başkan ile güvenli kütüphaneler

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doktor olmasının getirdiği hassasiyeti Büyükşehir belediyesi bünyesindeki kütüphanelerdeki uygulamalara da yansıtarak, hizmet almaya gelen öğrenci ve vatandaşlara “Tam Hijyen” içerisinde hizmet verilmesini sağlıyor.
Yaşanan pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm tesislerde hijyen kuralları titizlikle uygulanıyor. Özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gören kütüphanelerde ise Doktor Başkan Memduh Büyükılıç’ın talimatlarıyla kitaplardan masalara kadar her şey düzenli olarak sterilize ediyor. Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi olmak üzere Büyükşehir’e bağlı 7 kütüphanede sürekli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Sabah sosyal mesafe kurallarına uyularak teker teker içeriye alınan ziyaretçiler, ateşleri ölçülerek ve el dezenfektanı kullanılarak steril bir şekilde içeriye alınıyor. İçeride 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hazırlanan masalarda çalışmalarını yürüten ziyaretçilerin kullandığı kitaplar, raflardaki yerini almadan önce sterilizasyon makinesinde temizleniyor. İçerdeki çalışmasını sonlandıran kişinin masa ve sandalyeleri temizlik görevlileri tarafından dezenfekte edilerek sonrasında gelen kullanıcı için hazır hale getiriliyor. Kayseri’yi bir kütüphaneler şehri yapmak ve gençlerin bu kütüphanelerden faydalanmasını sağlamak için projeler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kütüphanelerdeki temizlik kurallarının titizlikle uygulandığını belirterek, “Gençlerimiz bizim için önemli. Onların daha nezih ve çağın gerekliliklerine uygun şartlarda kendilerini eğitmeleri ve geliştirmeleri için şehrimize çok modern kütüphaneler kazandırdık. Ama yaşanan bu pandemi sürecinde de gördük ki insan sağlığı her şeyin üzerinde. Dolayısıyla “Önce tedbir” diyerek kütüphanelerimizi sürekli dezenfekte ediyor ve buraları kullanan gençlerimizin sağlığını önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca kütüphaneleri kullanacak olan gençlerin ailelerine de seslenen Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizi bir aile özeni ve titizliği ile kütüphanelerimizde misafir ediyoruz. Bu sebepten ötürü ailelerimiz gönül rahatlığı ile gençlerimizin kütüphanelerimize gönderebilir” dedi.

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Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İrem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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