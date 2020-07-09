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Doktor Başkan’dan Kayseri’ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.07.2020 21:06 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Doktor Başkan’dan Kayseri’ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu ile yeni bir tıp fakültesi görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Kapıcıoğlu ile görüştü.
Başkan Dr. Büyükkılıç, Kayseri’ye ikinci tıp fakültesi kurulması için görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, sosyal medya hesabından “Kayserili işini takip eder diyerek Ankara’ya her geldiğimizde şehrimizi yarınlara taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gayret gösteriyor, Kayseri adına önemli kazanımlar elde etmek için koşturuyoruz.
Bu manada önceki dönem Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız ile birlikte YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ Safa Kapıcıoğlu’nu ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz toplantıda Kayseri’ye yeni bir tıp fakültesi kurulması konusunda girişimlerde bulunduk.
Tıp fakültesi konusunda yaptığımız istişarelerde projemize olumlu yaklaşım gösteren Prof. Dr. Sayın Kapıcıoğlu’na teşekkür ediyorum. İç Anadolu’nun sağlık merkezi konumundaki şehrimiz yeni bir tıp fakültesi ile inşallah daha da güçlenecek” paylaşımında bulundu.

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